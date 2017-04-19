Доходы бюджета Краснодара увеличились на 2,5 млрд рублей

На 35-м заседании городской думы Краснодара 19 апреля депутаты утвердили изменения в бюджет, увеличив основные параметры — доходную и расходную части — за счет субсидий из краевого бюджета.

В работе заседания принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

«Доходы бюджета этого года увеличены на 2 млрд 577 млн рублей, из них подавляющая часть средств будет направлена на проектирование и строительство двух общеобразовательных школ, двух детских садов и нового корпуса к гимназии № 23», — сказал директор департамента финансов Николай Лебедев.

Также средства будут направлены на ремонт дорог, благоустройство внутридворовых территорий и зеленых зон, продолжение строительства средней школы в хуторе Ленина, ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях.

Таким образом, общий объем доходов городского бюджета 2017 года составил 27,4 млрд рублей (увеличение на 2,5 млрд рублей); общий объем расходов — 28,9 млрд рублей, дефицит бюджета — 1,4 млрд рублей, за последнее время произошло его уменьшение почти на 15 млн рублей.

«Постепенно мы сокращаем дефицит бюджета, уменьшаем кредиторскую задолженность, ее объем, благодаря предпринятым усилиям, с начала года сокращен уже на 700 млн рублей», — сказал Первышов.

На начало 2017 года объем кредиторской задолженности городского бюджета за выполненные работы и услуги составлял 3,5 млрд рублей, в настоящее время кредиторская задолженность снижена до 2,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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