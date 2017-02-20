Доктора Лизу посмертно удостоили награды «Золотое сердце»

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c245dd6d18ed2e27d3613227254f4e2e Доктора Лизу посмертно удостоили награды «Золотое сердце» Общественная организация «Российский красный крест» 20 февраля посмертно удостоила Елизавету Глинку награды «Золотое сердце».

Об этом сообщила председатель организации Раиса Лукутцова на вечере памяти Доктора Лизы в Москве.

«»Российский красный крест» решил наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой движения — «Золотым сердцем». Награду присудили за утверждение идеалов гуманизма и милосердия», — сказала она.

Затем Лукутцова передала награду вдовцу Глебу Глинке. Она добавила, что это сердце характеризует всю жизнь Доктора Лизы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», доктор Лиза находилась на борту упавшего недалеко от Сочи Ту-154. В январе ее опознали среди жертв катастрофы.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль.

О том, кем была Доктор Лиза, читайте здесь.

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