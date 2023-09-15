Документы, связанные с полетами Саакашвили за счет государства, будут рассекречены

Министерство обороны Грузии рассекретило документы, содержащие информацию о финансируемых государством рейсах экс-президента Михаила Саакашвили.

Некоторое время назад оппозиционная партия «Единое национальное движение» выступила против премьер-министра Ираклия Гарибашвили. в прокуратуру с просьбой начать расследование случаев хищения бюджетных средств во время его частных зарубежных поездок”, – говорится в сообщении.

Речь идет о документах, составленных между Минобороны и ” «Джорджийские авиалинии» в 2010-2012 годах. Более того, когда в 2012 году к власти пришла партия «Грузинская мечта», оба соглашения были рассекречены.