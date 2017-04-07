Долг Краснодара перед мусороуборочной компанией достиг 900 млн рублей

На уборку мусора городская дума Краснодара в апреле выделила 300 млн рублей. Проблемы с вывозом отходов в городе появились из-за того, что жители и предприятия не платят за уборку.

Компания, которая занимается вывозом мусора, начала убирать контейнеры с улиц. Глава Краснодара Евгений Первышов 7 апреля собрал внеочередное заседание парламентариев, на котором депутаты поддержали выделение дополнительных средств.

«Меры, которые мы сегодня принимаем, направлены исключительно на поддержание должного санитарного порядка в Краснодаре, каким он был раньше. Поэтому допускать какие-то упущения, недоработки мы не можем. Я прошу вас поддержать то перераспределение внутри бюджета, которое на сегодняшний день мы предлагаем», — заявил мэр.

Деньги пойдут на содержание контейнерных площадок, уборку крупногабаритного мусора, ликвидацию стихийных свалок. Такая ситуация сложилась из-за того, что значительная часть жителей и предприятий пользуются контейнерными площадками без договоров, то есть без оплаты. В мэрии Краснодара рассказали, что ситуацию с вывозом мусора уже начали исправлять, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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