Долг управляющих компаний Краснодара перед АТЭК составил 1,5 млрд рублей

Из-за задолженностей поставщик может отключить отопление и горячую воду в многоквартирных домах.

«На сегодняшний день именно в Краснодаре более 100 управляющих компаний и ТСЖ, которые не оплачивают свою задолженность. В рамках действующего законодательства у нас есть возможность ограничивать и отключать горячее водоснабжение за долги управляющих компаний», — рассказал директор по сбыту АТЭК Дмитрий Середенко.

Чтобы не оказаться без горячей воды, жителям необходимо уточнить, не является ли их управляющая компания должником. Сделать это можно на официальном сайте поставщика. И если коммунальный оператор окажется неплательщиком, им нужно будет поднять вопрос о его смене на собрании дома.