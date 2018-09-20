Долги краснодарцев за коммунальные и жилищные услуги превысили 800 млн рублей

Специалисты ГУК-Краснодар напомнят жителям 4 тыс. 250 квартир об оплате ЖКУ.

Долги горожан только перед самой крупной управляющей компанией края ГУК-Краснодар превысили 800 млн рублей. Коммунальщики отобрали 4 тыс. 250 квартир и домов, жильцы которых задолжали за коммунальные и жилищные услуги 84 млн рублей и 7 млн рублей пени.

Перечень долгов распределили на 327 сотрудников. Они будут звонить неплательщикам и придут к ним домой, чтобы проинформировать о последствиях неоплаты и рассказать о способах рассрочки. Для обхода квартир коммунальщики выбрали краснодарцев, которые не относятся к злостным должникам, однако оплачивают ЖКУ нерегулярно или разово за несколько месяцев, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ГУК-Краснодар.

В управляющей компании рассчитывают, что граждане оплатят все собравшиеся платежки до начала отопительного сезона. В противном случае их могут внести в черный список.

Сейчас из 800 млн рублей долгов дела на 300 млн рублей переданы в службу судебных приставов. Еще 3 тыс. квартир получили уведомления о том, что их ставят на очередь по ограничению канализования или электроэнергии.

Продлится акция в течение месяца. По итогам составят списки адресов для подачи материалов в суды или ограничение подачи коммунальных услуг.

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