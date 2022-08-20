Долги россиян по кредиткам достигли максимума за всю историю

Общая задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей.

Общая задолженность россиян по кредитным картам в прошлом месяце выросла на 2% и впервые в истории превысила психологическую отметку в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Вместе с этим выросло и количество активированных россиянами карт. Их число увеличилось на 2,2% – до 52,7 миллиона единиц, также установив исторический максимум.

Такие результаты особенно неожиданны на фоне того, что выдачи кредитных карт сократились. Так, число новых кредиток снизилось в июле на 4,1% по сравнению с июньским показателем – до 1,7 миллиона карт. Кроме того, немного снизился и средний лимит по ним – на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% – до 115,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что «плохая» задолженность россиян по кредиткам (та, по которой наблюдается просрочка) растет седьмой месяц подряд – до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов сильно замедлились – если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.

Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне не оплатили долг вовремя. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.

Сообщалось, что бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин предложил запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых. Банкир считает, что такая мера позволит гражданам выбраться из «долговой ямы». В Госдуме идею Дубинина поддержали, а вот эксперты оценили ее отрицательно.

После начала спецоперации на Украине Центробанк потребовал от коммерческих банков быть мягче с заемщиками, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций. В ЦБ предложили банкам не назначать пени и штрафы таким заемщикам и реструктуризировать их долг. Такую меру предложили ввести до 31 декабря 2022 года.

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