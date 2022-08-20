Последние новости

Долги россиян по кредиткам достигли максимума за всю историю

auladin 20.08.2022 Экономика

Долги россиян по кредиткам достигли максимума за всю историю

Общая задолженность россиян по кредитным картам впервые превысила 1,5 триллиона рублей.

Общая задолженность россиян по кредитным картам в прошлом месяце выросла на 2% и впервые в истории превысила психологическую отметку в 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Вместе с этим выросло и количество активированных россиянами карт. Их число увеличилось на 2,2% – до 52,7 миллиона единиц, также установив исторический максимум.

Такие результаты особенно неожиданны на фоне того, что выдачи кредитных карт сократились. Так, число новых кредиток снизилось в июле на 4,1% по сравнению с июньским показателем – до 1,7 миллиона карт. Кроме того, немного снизился и средний лимит по ним – на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. 

Долги россиян по кредиткам достигли максимума за всю историю

Бюро кредитных историй «Эквифакс» подсчитало, что объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% – до 115,7 миллиарда рублей.

Отмечается, что «плохая» задолженность россиян по кредиткам (та, по которой наблюдается просрочка) растет седьмой месяц подряд – до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста «плохих» долгов сильно замедлились – если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.

Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне не оплатили долг вовремя. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.

Долги россиян по кредиткам достигли максимума за всю историю

Сообщалось, что бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин предложил запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых. Банкир считает, что такая мера позволит гражданам выбраться из «долговой ямы». В Госдуме идею Дубинина поддержали, а вот эксперты оценили ее отрицательно.

После начала спецоперации на Украине Центробанк потребовал от коммерческих банков быть мягче с заемщиками, чье финансовое положение ухудшилось из-за санкций. В ЦБ предложили банкам не назначать пени и штрафы таким заемщикам и реструктуризировать их долг. Такую меру предложили ввести до 31 декабря 2022 года.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в России и мире, подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2022, All Rights Reserved