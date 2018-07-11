Долги водоканалов перед «ТНС энерго Кубань» превысили 1 млрд рублей

Водоснабжающие предприятия Краснодарского края и Республики Адыгея оказались в числе крупнейших должников ПАО «ТНС энерго Кубань».

По состоянию на 1 июня задолженность водоканалов перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе составила более 1,17 млрд рублей.

Всего компания обслуживает 284 водоснабжающих организаций, из них 29% — имеют задолженность и неоднократно нарушали платежную дисциплину, большинство из них — крупные предприятия ЖКХ. В пятерку крупнейших неплательщиков вошли ГУП КК «Кубаньводкомплекс» (Краснодар), задолженность которого превышает 157 млн рублей, МУП «ЖКХ Тихорецкого района» — более 30 млн рублей, МУП «Райводоканал» (Туапсинский район) задолжало более 36 млн рублей, МХО ООО «Крюковский водозабор» (Северский район) — 23, 8 млн рублей, задолженность ООО «Энергосервис» (Тихорецкий район) составила15,4 млн рублей.

Одной из главных причин неплатежей предприятий водоснабжения является то, что в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения не учитывается 100% фактического потребления электроэнергии.

Несмотря на низкую платежную дисциплину, ПАО «ТНС энерго Кубань» в полном объеме исполняет свои договорные обязательства по поставкам электрической энергии водоканалам. Однако предприятия-должники не только не стремятся исполнять договорные обязательства, но и грубо нарушают действующее законодательство. Так, согласно постановлению правительства № 139 от 04 февраля 2017 года, водоканалы обязаны предоставить гарантирующему поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате электрической энергии в размере, равном двойному размеру среднемесячной величины обязательств потребителя по оплате электрической энергии или превышающем такой двойной размер.

Ситуацию с неплатежами усугубляет тот факт, что данная категория потребителей относится к числу «неотключаемых», так как ограничение их в энергоснабжении поставит под угрозу водоснабжение региона. Учитывая социальную значимость водоснабжающих предприятий, а также риски, связанные с ростом долгов, ПАО «ТНС энерго Кубань» регулярно инициирует проведение совещаний с представителями должников, а также муниципалитетов о взыскании задолженности и согласованию графиков погашения задолженности.

Компания сотрудничает с Ростехнадзором. Уже подано 26 заявлений, 14 руководителей водоканалов привлекли к административной ответственности. КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает, что вносить плату за потребленный энергоресурс необходимо в срок и в полном объеме.

Подробно со списком недобросовестных водоснабжающих организаций можно ознакомиться здесь.

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