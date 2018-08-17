Долги жителей Кубани за услуги ЖКХ в 2018 году почти достигли 7 млрд рублей

В августе задолженности россиян за коммунальные услуги по сравнению с июлем выросли на четверть.

Общая сумма за полгода — почти 92 млрд рублей. Основные неплательщики — физические лица, на их долю приходится 99% всех открытых исполнительных производств.

На Кубани ситуация кардинально не отличается. Долг только этого года приближается к 7 млрд рублей. Больше трети суммы — доля Краснодара. С теми, кто регулярно игнорирует квитанции в почтовом ящике, активно борются судебные приставы. С начала 2018 они пополнили казну государства и вернули заемщикам в общей сложности 13 млрд рублей. Сейчас общий долг жителей края за прошлые годы оценивают в 305 млрд рублей. Возвращать деньги помогает, к примеру, запрет для неплательщикам на выезд за границу. С начала года 120 тыс. кубанцев потеряли билеты на самолет именно из-за непогашенных займов. Также судебные приставы имеют полномочия забирать имущество в счет долга. Арест могут наложить на машину, земельный участок и даже электрический чайник.

О том, какие необычные вещи кубанские судебные приставы изымали у должников, читайте здесь.

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