Долгий путь Украины в НАТО. Как развивались отношения между Киевом и альянсом?

Блок НАТО был образован в 1949 году, его учредителями стали 12 стран Европы и Северной Америки. Сейчас в альянс входит 31 страна.

На данный момент 23 государства-члена альянса поддерживают скорое вступление Украины в НАТО, то есть большинство. Все они подписали с Киевом соответствующие декларации.

По данным опросов, почти 90 процентов украинцев поддерживают членство в НАТО.

Однако официальные лица Украины и НАТО признают, что это невозможно, пока пока война продолжается. Поэтому Киев надеется, что вскоре после окончания войны НАТО предоставит гарантии членства.