Доллар достиг 69,11 рублей впервые с апреля 2016 года, евро — 80 рублей

Доллар и евро резко ускорили рост на Московской бирже после начала американской сессии 6 сентября.

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля нынешнего года, доллар достиг 69,11 рублей впервые с апреля 2016 года.

Курс доллара в 16:16 составил 69,11 рублей, прибавив 85,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 80,39 рублей — плюс 1,03 рубля к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов, рубль резко ускорил падение, наблюдавшееся в первой половине дня, после того, как на рынок вышли участники американской сессии. Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с «делом Скрипалей», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдепартамент США 8 августа распространил сообщение о намерении ввести санкции в отношении Российской Федерации из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери. Госдеп США 24 августа опубликовал подробности новых антироссийских санкций, они начали действовать 27 августа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 августа заявил о том, что санкции — это объявление экономической войны России. Президент России Владимир Путин назвал новые санкции США нелегитимными.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта пострадали в результате воздействия неизвестного вещества в британском городе Солсбери. Как сообщила британская сторона, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. МИД РФ назвал заявление Мэй беспрецедентно грубой провокацией. В ответ на действия Лондона Москва выслала 23 британских дипломатов. После этого более 14 стран выслали около 100 российских дипломатов. В мае Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери.

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