Рубль в первой половине дня 8 января значительно укрепился против основных иностранных валют.

Впервые с 18 декабря 2018 года курс доллара на открытии торгов на Московской бирже был ниже 67 рублей.

По состоянию на 10:16, доллар снизился на 77 копеек — до 66,97 рубля. Курс евро снизился на 56 копеек — до 76,73 рубля.

Курсы американской и европейской валют позже начали расти. По состоянию на 13:10, доллар достиг 67,14 рубля, евро — 76,77 рубля, сообщает «Коммерсантъ».

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