Доллар впервые с 15 августа превысил 60 рублей

Курс американской валюты на Московской бирже составил 60,02 рубля в 18:01, что на 67 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Евро при этом стоил 70,54 рубля, повысившись на 1,26 рубля. Такой отметки европейская валюта достигла впервые с 30 августа.

По мнению экспертов, рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая внешние и внутренние факторы. К ослаблению рубля привело снижение цен на нефть, рост осторожности инвесторов по отношению к активам emerging markets, снижение интереса к операциям carry trade, проявившееся, в том числе, в распродажах на рынке ОФЗ, сообщает «Интерфакс».

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