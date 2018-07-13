Долуда: «Фишт» станет домашней ареной ФК «Сочи»

Все футбольные объекты на Кубани, созданные для чемпионата мира, будут использовать в будущем по назначению.

Например, тренировочные площадки в Геленджике и Анапе, где готовились к матчам сборные Дании и Исландии. Теперь там будут заниматься местные юные спортсмены. А на стадионе «Фишт» обоснуются гости из Санкт-Петербурга. Арена в Адлере станет домашней для клуба «Динамо», который переименовали в «Сочи». Об этом рассказал вице-губернатор Николай Долуда.

В ходе подготовки к мировому первенству на стадии реконструкции со стадиона вывезли около 14 т ненужного металла и провели более 34 км труб. Еще там возвели дополнительные трибуны на 4 тыс. мест. Всего в Сочи прошло шесть игр турнира, их посетило более 265 тыс. болельщиков, среди них — 65 тыс. иностранных.

«Несмотря на такое огромное количество болельщиков, никакой абсолютно агрессии не было зафиксировано. Никаких нарушений общественного порядка, никаких случаев дискриминационного характера», — отметил Долуда.

Также на встречи обсудили актуальные вопросы казачества. В этом году на Кубани увеличится количество специальных школ. Теперь их станет 45. Помимо этого, журналисты обсудили с Николаем Долудой проект нового федерального закона, который будет регулировать работу реестровых казаков на федеральном уровне.

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