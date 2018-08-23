Долуда: казачья группа в детском саду — явление уникальное для края

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 23 августа посетил в Сочи детский сад № 83, где есть казачья группа.

В дошкольном учреждении дети подготовительной группы знакомятся с культурой и историей казачества, изучают кубановедение. Занятия ведет казак-наставник. В программе обучения есть также основы православия. На территории сада находится небольшая часовня — храм в миниатюре со всей атрибутикой.

В новом учебном году в группу набрали более 40 детей.

«Такого детского сада я нигде пока не видел. Поэтому, где бы я не был, я всегда буду приводить в пример этот сочинский детский садик в плане организации казачьего обучения», — сказал Долуда.

Вице-губернатор поставил перед местными властями задачу на ближайшую перспективу: создать полноценную казачью школу в каждом районе города. Пока же на курорте работает школа № 10, а также 27 казачьих классов и 77 групп — это почти 2,5 тыс. детей. В перспективе казачьими планируется сделать школы № 28 и 49 в Адлерском районе, № 55 в Хостинском районе и № 81 в Лазаревском районе.

После посещения детского сада Николай Долуда провел встречу с сочинскими казаками, на которой обсудили текущие вопросы, проблемы и перспективы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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