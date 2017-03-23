Долуда: об окупаемости стадиона «Фишт» говорить преждевременно

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда 23 марта заявил о преждевременности разговоров об окупаемости стадиона «Фишт» в Сочи.

«Об окупаемости говорить пока трудно. Нужно сначала достроить стадион, провести Кубок конфедераций и чемпионат мира. Но стадион, который может принимать международные матчи, не должен пустовать», – отметил Долуда.

Он добавил, что средства на содержание объекта, а также налоги — очень большая сумма. Точную цифру он называть не стал.

«Поэтому будем все делать для того, чтобы на стадионе играла команда. Какая? У нас есть определенные наметки, есть свое видение. И мы сделаем все, чтобы после ЧМ-2018 «Фишт» не пустовал. До чемпионата мира, кроме тестовых игр, других мероприятий планировать не будем», — цитирует Долуду «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Два ближайших контрольных матча сборная России проведет на Кубани: 24 марта в Краснодаре пройдет встреча с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи — с Бельгией.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи смотрите здесь.

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