Долуда поручил районам поторопиться со сдачей спортивных объектов

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда в апреле призвал муниципалитеты поторопиться со сдачей спортивных объектов.

В этом году в крае должны появиться 25 многофункциональных спортивно-игровых площадок и 20 малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности.

В совещании, прошедшем в формате видеоселектора, приняли участие министр спорта края Людмила Чернова, министр финансов Сергей Максименко, председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту и молодежной политике Александр Поголов, представители департамента строительства и заместители глав муниципалитетов.

Николай Долуда отметил, что муниципальные образования проделали значительную работу по строительству спортивных объектов за счет собственных средств и внебюджетных источников. По поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в 2016 году было начато строительство 25 площадок в 20 муниципальных образованиях.

По словам Долуды, уже завершено строительство 14 площадок из 25, в высокой степени готовности находятся девять площадок. Темпы строительства задерживают Староминский и Тихорецкий районы. Вице-губернатор потребовал как можно скорее завершить объекты и сдать их в эксплуатацию. Он также напомнил, что в 2017 году по поручению губернатора в крае должны появиться 20 малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности. Однако ряд муниципалитетов затягивает подготовку проектно-сметной документации.

«Заявок было много, но на самом деле только 11 муниципалитетов прислали проекты с экспертизами на строительство малобюджетных спортивных комплексов, а где остальные районы, которые давали заявки, — непонятно. Мы говорили неоднократно, насколько это важно, чтобы в крупных станицах был хотя бы один спорткомплекс. Самое главное, деньги на малобюджетные комплексы выделены, а из-за нерасторопности некоторых муниципалитетов мы не можем двигаться вперед», — обратился к участникам селектора Долуда.

Чернова обратила особое внимание на антитеррористическую защищенность всех спортивных объектов края и их включение во всероссийский реестр Министерства спорта РФ.

«С этого момента должно войти в правило, что без получения паспорта безопасности эксплуатировать спортивные объекты нельзя. Это касается как крупных спортивных комплексов, так и спортивно-игровых площадок», — отметила министр спорта края.

За 2015—2016 год на территории региона было построено 353 спортивных объекта: 46 универсальных спортивно-игровых площадок, 157 площадок для занятий воркаутом, а также отдельно стоящие гимнастические снаряды — тренажеры, турники, брусья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник