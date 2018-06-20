Долуда: в последний момент решили переименовать ФК «Кубань» в «Урожай»

Вице-губернатор Кубани Николай Долуда рассказал о новом названии клуба.

«Первоначально все документы на переименование ФК «Кубань» готовились именно с названием «Екатеринодар». Но в последний момент в силу определенных обстоятельств решение изменилось в пользу «Урожая»», — сказал вице-губернатор Николай Долуда.

В федерации подтвердили, что клуб зарегистрирован в Краевой федерации футбола под названием «Урожай». Клуб будет выступать во втором дивизионе в зоне «Юг».

По словам Долуды, перед клубом стоит задача выйти по итогам первенства в первый дивизион — Футбольную национальную лигу, пишет «Комсомольская правда».

У команды появился сайт. Сейчас он находится в разработке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что ФК «Кубань» сменит название и подаст заявку на участие в ПФЛ.

Клуб не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире ФНЛ.

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