Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил эти цифры на совещании по развитию отечественного ПО.

По его словам, в сфере информационных технологий, как и во многих других, перед Россией стоит задача импортозамещения, но современные технологии дают стране не только преимущества. С ними связаны серьезные риски.

«Обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита — это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул премьер-министр.

По мнению Дмитрия Медведева, в России достаточно талантливых программистов, способных разработать отечественное программное обеспечение, создавая конкуренцию иностранным компаниям. Их софт по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Государство планирует стимулировать создание российского ПО в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и ее отдельного федерального проекта, посвященного информационной безопасности. Запланированы механизмы поддержки разработчиков.

Планируется, что государственный сектор станет основой изменений, чтобы к 2024 году доля собственного программного обеспечения в госструктурах превышала 90%, а в государственных компаниях была не менее 70%.

До 2024 года финансирование нацпрограммы составит 1,8 трлн рублей, сообщает «Российская газета».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник