Должность председателя Четвертого кассационного суда в Краснодаре остается вакантной

Срок подачи документов продлили до 1 октября.

Заявления и документы принимаются от претендентов на вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45 по адресу: Москва, улица Баррикадная, 8, строение 4, кабинеты № 106, 121. Подать документы можно до 12:00 1 октября.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, рассматривать не будут, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Ранее сообщалось, что документы принимаются до 19 сентября.

Президент Владимир Путин 24 сентября назначил председателей восьми новых кассационных судов и двух апелляционных судов общей юрисдикции.

Первые десять председателей, назначенных в понедельник указом президента, возглавляли суды регионов, в том числе Московской и Ленинградской областей — в этих субъектах РФ данная должность стала вакантной. Руководители созданных в июле новых судов должны быть назначены до 15 октября.

Единственной свободной вакансией в кассационных судах остается пост главы четвертого суда в Краснодаре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов выдвинул свою кандидатуру на должность руководителя Четвертого кассационного суда, однако назначения пока не произошло.

В июле 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает создание в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

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