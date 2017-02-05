Трудно быстро принять решение, которое будет иметь значительное влияние на остальную часть нашей жизни. Однако стоит внимательно изучить все плюсы и минусы жизни в доме или квартире.

В отличие от дома, квартиру легче найти, разбирая одно из многочисленных предложений на рынке недвижимости. При условии, что дом мы хотим построить с нуля и найти ему удобное для всех будущих жителей место, легко представить себе, сколько времени и энергии надо пожертвовать. От начала и до самого конца мы участвуем в сотворении нашего будущего пространства. Много свежих квартир ждут нас в строящихся микрорайонах, как, например, новостройки в Сочи.

Несмотря на то, что не всегда есть такой выбор, но иногда случается так, что жизненные обстоятельства заставят нас решать: дом или квартира? Если речь идет об аренде, выбор не вызывает столько трудностей. Однако при покупке следует серьезно подумать, прежде, чем услышать окончательное «да».

Разве не так, что до определенного момента наличие собственного, независимого жилья является одним из важнейших целей каждого из нас? Потому что конфиденциальность с возрастом становится все более желанным состоянием. Чем мы более утомлены бегом повседневной жизни, тем яснее мы видим в своем собственном месте жительства символическую пристань, в которой мы не столь хотим жить, как, скорее, «спрятаться» от мира. Лучшим убежищем всегда является отдельный дом – пространство отдельное и самостоятельное.

Дом позволит каждому осуществить обустройство собственного пространства, без необходимости делиться им с другими жителями.