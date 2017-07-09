Дональд Трамп: на встрече с Путиным мы санкции не обсуждали

Президент США заявил, что в ходе переговоров с главой РФ в Гамбурге решений по этой теме не принимали.

«Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано до разрешения проблем на Украине и в Сирии», — написал Дональд Трамп 9 июля на своей странице в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», встреча российского и американского президентов 7 июля длилась 2 часа 15 минут. Владимир Путин сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом ситуацию на Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

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