Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России

По словам вице-президента США Майка Пенса, Вашингтон хотел бы отменить ограничения, но ждет выполнения Москвой взятых на себя обязательств.

«Президент Дональд Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения РФ взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — заявил Пенс журналистам в Тбилиси.

Сенат США 28 июля одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Ограничения вводятся в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон продолжает выступать против газопровода «Северный поток-2», Однако санкции не затрагивают сотрудничество США и РФ в космической сфере.

Россия уже объявила о введении ответных мер в отношении Вашингтона. В частности, общее количество персонала в дипломатических и консульских учреждениях США в РФ сокращается до 455 человек. С 1 августа приостановлено использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве, сообщает «Интерфакс».

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