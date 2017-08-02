Дональд Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

Новый пакет ограничительных мер станет самым масштабным с начала 2014 года.

Закон расширяет ряд санкций против российской экономики и вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе.

Документ, подписанный Дональдом Трампом, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

В Кремле законопроект оценили «крайне негативно». Также документ раскритиковали в Евросоюзе. Как заявили в немецком МИД, с помощью санкций Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС, пишет РИА «Новости».

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