Допинг-пробы двух краснодарских футболистов заинтересовали ФИФА

Опубликовали список игроков, которые вызвали подозрения в нарушении антидопинговых правил.

В письме Российского футбольного союза, отправленном в адрес Международной федерации футбола, приведен список футболистов, чьи пробы заинтересовали ФИФА.

В таблице приведены только 11 имен, включая женщин и иностранцев. Это Сергей Игнашевич (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Марио Фернандес (ЦСКА), Сергей Чепчугов («Енисей»), Олеся Машина («Россиянка»), Благой Георгиев (завершил карьеру), Дарья Мещерякова, Кейсуке Хонда («Пачука») и Петр Немов («Томь»).

В список попали и два футболиста, выступающие за краснодарские клубы: Роман Шишкин («Краснодар») и Владимир Обухов («Кубань»).

РФС сделал запрос в РУСАДА, от которого пришел ответ, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов, сообщает «Чемпионат».

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