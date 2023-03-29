Дополнительные кредитные линии на 300 миллиардов сумов будут открыты для увеличения оборота и инвестиций в туристические компании и гостиницы.

<img src="/wp-content/uploads/2023/03/1617511787a57b13611fc34bed111e0d.jpg" title="Для увеличения оборота и инвестиций в туристические компании и гостиницы будут открыты дополнительные кредитные линии на 300 млрд сумов" alt="Дополнительный кредит в сфере туризма линии на 300 млрд сумов будут открыты для увеличения оборота и инвестиций в туристические компании, гостиницы. Будет введен порядок покрытия части процентов по этим кредитам из Предпринимательского фонда.

На видеосовещании с участием Президента Шавката Мирзиёева было отмечено, что иностранные туристы, пребывающие в Узбекистане еще один день, увеличат ежегодный туристический экспорт на 300 млн долларов.

За Например, на сегодняшний день средний срок пребывания туристов в Хорезме составляет 2 дня, расходы – 220 долларов. Иностранных туристов в Хорезме в 2,5 раза меньше, чем в Бухаре, Самарканде. Однако в Хорезме есть все возможности для туристов задержаться на 3-4 дня и потратить 400-500 долларов.

Или в прошлом году 31 район и 143 микрорайона специализировались на туризме, и в них был введен специальный налоговый режим. Данную возможность эффективно использовали Форишский, Ургутский, Ходжайлинский, Пайярикский, Нуротинский районы и город Ангрен.

Железной дороги нет, инфраструктура не развита, эти районы, расположенные в отдаленных районах, претерпели столько изменений. Тойлокский, Байсунский, Паркентский, Боготский районы подверглись критике за то, что не использовали эти возможности.