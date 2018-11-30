Дороги Краснодара ночью посыпали 100 тоннами песчано-соляной смеси

В ночь на 30 ноября задействовали 18 единиц спецтехники, обработали 2 млн кв. м дорог.

«Минувшей ночью стояла задача расчищать дороги не столько от снега, сколько от наледи. В первую очередь песчано-соляной смесью и реагентами были обработаны участки с достаточно крутыми подъемами-спусками, все девять мостов и путепроводов, а также магистральные улицы. Спецтехника работала непрерывно», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

В случае необходимости техника готова выйти на расчистку улиц и днем. Департамент транспорта и дорожного хозяйства перешел на круглосуточный режим работы для контроля за состоянием городских дорог.

В течение ночи и утром провели расчистку тротуаров от наледи, посыпали их песчано-соляной смесью.

По данным синоптиков, 30 ноября в Краснодаре ожидается гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь.

В течение дня продолжат посыпать пешеходные зоны. Из-за ледяного дождя на тротуарах может образовываться наледь, будет скользко, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Десятки автомобилей застряли ночью на трассе Армавир — Отрадная.

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