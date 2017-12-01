Дороги Краснодарского края и Адыгеи перевели на зимнее содержание

Парк дорожной техники переоборудовали и перевели в режим осуществления работ по зимнему содержанию.

Для обеспечения бесперебойного движения по дорогам Краснодарского края и Республики Адыгея общей протяженностью 1 тыс. 165 км, их расчистке от снега и регулярной противогололедной обработке в зимний период Росавтодор задействует 298 единиц дорожной техники. Для борьбы с гололедом заготовили более 16,2 тыс. куб. м песка, 29,7 тыс. т песко-соляной смеси.

В распоряжении дорожников также есть около 40 площадок для стоянки и остановки транспортных средств, а также более трех десятков помещений для обогрева и отдыха водителей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники. О нештатных ситуация на федеральных дорогах Краснодарского края и Республики Адыгея необходимо сообщать в диспетчерскую службу по телефону +7 (861) 262-78-46.

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