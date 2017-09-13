В мероприятии 13 сентября приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и государственный советник республики Аслан Тхакушинов.

Глава Кубани подчеркнул, что новая дорога соединила два небольших поселения — аул Уляп и станицу Тенгинскую. Жителей разъединяло расстояние в 45 км, а после запуска автодороги оно сократится до 11 км.

«Благодарю всех, кто принимал участие в строительстве, особенно дорожников, за качественную и быструю работу. Мы дорожим добрыми отношениями с Республикой Адыгея. И будем делать все, чтобы жители наших регионов не чувствовали никаких препятствий для общения. Чтобы экономические, деловые, культурные связи Кубани и Адыгеи развивались», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что современная автомобильная дорога даст новый импульс для развития двух братских народов.

«Открытие дороги имеет значение не только для Уляпа и Тенгинской. Сообщение будет играть положительную роль в развитии экономики и инфраструктуры всей Адыгеи», — отметил он.

Объект возведен в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Строительно-монтажные работы выполнили досрочно, с опережением графика более чем на три месяца.

Автодорога от станицы Тенгинской до границы Республики Адыгея позволит не только эффективно эксплуатировать новый мостовой переход через реку Лаба на трассе Уляп — Тенгинская, но и сократит пробег автомобилей. За счет увеличения объемов перевозок и снижения их стоимости повысится экономический рост республики. Кроме того, обеспечат кратчайший выход для населенных пунктов Адыгеи на автомаршрут Темрюк — Краснодар — Кропоткин — Ставрополь. Сократится расстояние между юго-восточными районами Краснодарского края, западными районами Ставропольского края с курортно-рекреационной зоной Адыгеи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2010 году дорожники в Адыгее за счет средств федерального бюджета завершили строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги от аула до моста через реку Лаба.

В 2013-2014 годах за счет средств краевого бюджета разработали проектно-сметную документацию на строительство дороги и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы проекта. В октябре 2015 года заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте.

Вернуться на ленту

Источник