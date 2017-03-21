Дорожная инспекция ОНФ осмотрела краснодарские магистрали

Краснодарские дороги в марте оценила инспекция Общероссийского народного фронта.

Общественники с начала года ездят по городам страны и проверяют состояние дорожного полотна. В Краснодаре они осмотрели главные и второстепенные улицы. В список худших вошли улицы Тургенева, Есенина, Комарова и Новороссийская.

«Проблемы часто с отсутствием самих дорог. Вот как на Новороссийской. Такие улицы мы часто видим в новых строящихся микрорайонах», — сказал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Александр Васильев.

Большинство улиц, которым общественники поставили оценку «неудовлетворительно», уже обозначены в генплане Краснодара. До конца года на ремонт поставят 42 улицы, самый масштабный ждет Новороссийскую.

«У нас имеется проект этого участка, и мы в этом году будем его капитально ремонтировать. Это будет полностью новая проезжая часть, усиленное основание, ливневая канализация и тротуары», — рассказал заместитель директора департамента строительства Краснодара Борис Сухов.

Заключительную оценку краснодарские магистрали получат в сентябре, когда инспекторы ОНФ завершат смотр российских дорог, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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