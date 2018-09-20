Дорожные рабочие не успели вовремя открыть движение на перекрестке Тургенева и Рылеева

Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов назвал строителей безответственными, при этом отметив, что движение постараются открыть 20 сентября.

Городской департамент транспорта ранее заявлял, что перекресток улиц Тургенева и Рылеева откроют утром 20 сентября. Но этого не произошло.

Перекресток Тургенева и Рылеева закрыли для движения 18 сентября, за два дня здесь должны были провести косметический ремонт: положить слой асфальта, который соединит кварталы по главной улице Фестивального микрорайона.

До сих пор неизвестно, когда на улице Тургенева полностью завершат ремонт. Изначально это планировалось сделать 1 октября, но сроки неоднократно изменялись.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник