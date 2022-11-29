Досчитался: Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

Топ-менеджер, по предварительным данным, переходит на работу в «Яндекс»

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин покидает свой пост. Об этом он сообщил лично. Кудрин заявил, что после 25 лет государственной службы хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив. Ранее президентское представление об освобождении Кудрина с поста главы СП поступило в Совет Федерации.

В конце прошлой недели сообщалось, что руководитель Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юридическое лицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность».

Вместе с тем, РБК указывало: переход Кудрина может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты (полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли).

В конце сентября стало известно, что Павел Демидов, много лет работавший с Кудриным, который до середины сентября занимал пост директора департамента внешних коммуникаций Счетной палаты, стал новым руководителем GR (связи с госорганами) «Яндекса».

Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года.

Алексей Кудрин переходит на новое место работы

Ранее Алексей Кудрин работал в Минфине РФ: с 1997 года на должности первого замглавы Минфина, а с 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов. До Кудрина Счетной палатой пять лет руководила Татьяна Голикова, которая ныне занимает пост вице-премьера РФ.

СМИ указывают, что согласно логике предыдущих назначений, в таком случае следовало бы назначить на место Кудрина как минимум министра, заместителя министра или вице-премьера. Так, действующая замглавы СП Галина Изотова подобным трудовым опытом не обладает.

В минувшее воскресенье СМИ сообщили о выдвижении в качестве кандидатуры на пост главы СП первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Напомним, что Счетная палата ранее неоднократно выявляла нецелевое расходование бюджетных средств и невыполнение важных поручений, в том числе президентских.

Например, в 2020 году был обнародован отчет об аудите деятельности Пенсионного фонда России. Эту организацию подавляющее большинство россиян, мягко говоря, не любят. И, как выяснилось, есть за что.

Оказалось, что система индивидуального учета, которой пользуется ПФР, при объединении пенсионных счетов одного человека теряет часть сведений о его стаже, и пенсия из-за этого начисляется в меньшем объеме. Речь идет о пенсионерах, у которых несколько «Индивидуальных лицевых счетов застрахованного лица» с одним и тем же номером СНИЛС. «В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам. Однако проверка показала, что так происходит не всегда, и тогда пенсионные права граждан ущемляются», — пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Масштабы недоплаченных пенсионных средств оказались нешуточными: при объединении счетов около 90 тысяч пенсионеров сбои с подсчетом стажа точно произошли в 53% случаев — но, как заявили проверяющие из СП, «есть риски, что во всех случаях доплаты пенсий не производились». Общая сумма недоимки по 45 проверенным аудиторами делам составила 2,2 млн рублей.

Аудит выявил и другие нарушения, приводившие к недоплате пенсий — например, ошибки при анализе документов о заработке, задержки в обработке и загрузке в систему сведений о взносах по ОПС, просрочка перерасчета и индексации. В отчете Счетной палаты говорится, что все недочеты, которые обнаруживались в ходе проверки, тут же устранялись — и в результате только за этот период ПФР доплатил пенсионерам около 3 млн рублей.

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