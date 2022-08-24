Достали! Украина решила учить Индонезию внешней политике – и получила взбучку за хамство

Настырная и безапелляционная политика Киева вызывает все больше раздражения в странах, выстраивающих взаимовыгодные отношения с Россией.

В дипломатическом сообществе очередной скандал – не такой, конечно, громкий, как в Казахстане, где посол Украины Петр Врублевский заявил, что украинцы стараются «как можно больше убить русских». Но для славящегося тонкими и аккуратными заявления Востока – показательный. Посол Украины в Индонезии решил через соцсети научить министра иностранных дел этой страны, какие заявления тот имеет право делать, а какие – нет. В результате МИД Индонезии было вынуждено вызвать посла Украины и пригрозить ему высылкой из страны, в случае повтора подобных высказываний. И это, в общем-то, лишь один из примеров того, как настырная и безапелляционная политика Киева вызывает все больше раздражения в странах, выстраивающих взаимовыгодные отношения с Россией.

«Россия – это мир и процветание»

Что же так взбесило украинского посла, что он решил пренебречь всеми дипломатическими нормами? А тот факт, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила: «Россия является одним из важнейших партнеров Индонезии. А партнерство Россия — АСЕАН может принести мир и процветание во всем мире».

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Для понимания, АСЕАН – политическая, экономическая и культурная межправительственная организация. В нее входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Один из принципов участия – соглашение о свободной торговле. То есть львиная доля товаров при движении между странами таможенными сборами не облагается.

Существует альянс уже 55 лет. А США регулярно пытаются ее расколоть из-за сотрудничества с Россией и Китаем. В этом году даже решили создать филиал НАТО в регионе – AUKUS, объединив в блоке Австралию, Великобританию и США.

В общем, в АСЕАН понимают, что противостоять давлению США и их вассалов они могут только вместе. И, желательно, при поддержке надежного и сильного союзника, каким является для них Россия.

Страны-участники блока.

Диалог и сотрудничество на протяжении четверти века

Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН с июля 1996 года. Сотрудничаем по ряду направлений: от экономики, науки, культуры – до борьбы с терроризмом. Но сейчас обе стороны заинтересованы в том, чтобы взаимодействие расширялось.

Особенно, в вопросах энергетики, продовольствия, полезных ископаемых, оборонной сферы. Не случайно, бизнесмены из России и Юго-Восточной Азии намерены вплотную обсудить перспективы сотрудничества на ВЭФ-2022 – VII Восточном экономическом форуме. Он состоится 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ожидается, что в его работе примет участие Владимир Путин.

Президент Индонезии Джоко Видодо и Владимир Путин.

Так вот, министры иностранных дел России и стран АСЕАН обсуждали в Камбодже, в том числе, соглашения, которые будут подписаны в рамках ВЭФ-2022. Проекты вырисовываются масштабные, цифры – солидные. Вот Ретно Марсуди и озвучила логичный вывод: мир в регионе и процветание стран АСЕАН станут результатом их взаимодействия с Россией.

В частности, благодаря нашей стране в Юго-Восточной Азии рассчитывают решить проблему продовольственной безопасности. С ней сейчас сталкиваются все страны АСЕАН. Поэтому усилия по реинтеграции российского экспорта продовольствия и удобрений в мировую цепочку поставки планируется поощрять.

Недипломатичные высказывания

Но посла Украины такое позитивное отношение к России взбесило. И он не придумал ничего лучше, как написать в социальных сетях пост о том, что, мол, у руководства Индонезии двойные стандарты. Удары Израиля по мирным кварталам сектора Газа в Палестине оно осуждает, а на действия России на Украине реагирует не очень-то активно. Более того, поощряет «агрессора» такими вот заявлениями о совместном развитии и благоденствии в регионе.

Конфликт Израиля и Палестины имеет и религиозный аспект. А Индонезия – мусульманская страна. Поэтому ее позиция по ударам в Газе понятна.

В ответ на откровенное хамство МИД Индонезии вызвал посла Украины, заявив, что расценивает его публикацию как «оскорбительную».

– То, что делает украинский посол, очень неуместно для посла, выполняющего дипломатическую миссию в стране, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Можно было бы и не обратить внимания на очередную скандальную выходку посла Незалежной. Ведь хамские, нравоучительные высказывания в отношении политиков других стран стали «фирменным стилем» дипломатов Киева. Достаточно вспомнить, как посол в Германии Андрей Мельник называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Вот только Восток – это не Западная Европа, всецело находящаяся под давлением США. В Германии от украинского плевка утерлись, и поспешили оказывать помощь Киеву с поставками оружия. С Индонезией так не работает.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Прославился многочисленными хамскими заявлениями в адрес немецких политиков.

Вначале послу указали на то, что еще одно такое заявление, и он будет признан персоной нон грата. А через несколько дней после публичного хамства со стороны посла Незалежной, стало известно: власти Джакарты приняли решение игнорировать усилия США по снижению цен на российскую нефть.

Не только Бали!

Страны G7, «Большой семёрки» еще с февраля добиваются от Индонезии поддержки санкционных мер против Москвы. Но Джакарта выбирает политический нейтралитет и расширение сотрудничества с нашей страной.

Чтобы понять значение этого, стоит вспомнить, что в Индонезии проживает 275 млн. человек. Ее территория – это 18 тыс. островов, которые омываются Тихим и Индийским океанами. Но это не только одни из самых лучших мировых курортов (таких, как Бали), а еще и экономика, входящая в G20, «Большую двадцатку». МВФ прогнозирует, что Индонезия к 2024 году способна потеснить Россию по паритету покупательной способности: сейчас по данному показателю страна находится между нами и Бразилией.

Острова Индонезии ежегодно привлекают десятки миллионов туристов.

Кстати, на днях индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин будет лично участвовать в саммите G20 в Индонезии: встреча лидеров «Большой двадцатки» пройдёт 15–16 ноября на Бали. В состав «группы двадцати» помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз. Всё это крупнейшие экономики мира, на долю которых приходится 85% мирового валового национального продукта.

Но не только Индонезия, а все больше государств встают на сторону Россию. Они понимают, что взаимодействие с нами принесёт развитие и процветание их странам. Например, Вьетнам поддерживает активизацию стратегического партнерства АСЕАН и России.

Об этом заявил 22 августа министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам, выступая на прошедших консультациях старших должностных лиц стран АСЕАН и России, курирующих вопросы безопасности. В ходе мероприятия главы делегаций обсудили стратегическую стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе механизмы контроля над вооружениями и нераспространения оружия и их влияние на безопасность и политическую ситуацию в регионе в условиях роста напряженности между крупными державами.

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал армии То Лам.

Как отметил в своем выступлении То Лам, АСЕАН продолжает укреплять свою центральную роль в регионе, является ответственным партнером в международном сообществе, придавая большое значение тесному сотрудничеству между странами-участницами и государствами-партнерами, в первую очередь – с Россией.

– На протяжении последних 30 лет АСЕАН и Россия поддерживают хорошие отношения, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве во имя мира, стабильности и взаимного развития, – заявил вьетнамский министр.

Он также подтвердил, что Вьетнам «одобряет активизацию стратегического партнерства АСЕАН и России».

На этом форуме выступил и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев. Он обратил внимание на принятую мадридским саммитом НАТО новую Стратегическую концепцию альянса, «предусматривающую включение Азиатско-Тихоокеанского региона в сферу его ответственности». Данный шаг, способствует «наращиванию военного присутствия США, НАТО и Японии в региональных акваториях, включая Южно-Китайское море».

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Это распространяется на важнейший в стратегическом плане маршрут морского транзита из Индийского океана в Тихий — Малаккский пролив, через который проходит до 60% мировой торговли.

На расширение сотрудничества настроена и страна, недавно признанная лидером по численности населения в мире – Индия. Вместо того чтобы поддержать западные санкции против России, она скупает нашу нефть: столько, как сейчас, Индия не покупала никогда. Нью-Дели ежедневно импортирует почти миллион баррелей сырой нефти из России, это в три раза больше, чем в тот же период прошлого года.

Кроме того, после введения санкций, Россия стала для Индии главным поставщиком удобрений и поднялась на третье место среди экспортеров угля. Общий же торговый оборот между Россией и Индией за прошедшие полгода увеличился в пять раз!

Крупнейшее немецкое издание Der Spiegel констатирует: «в то время как Запад пытается изолировать Россию, а Германия (и Евросоюз в целом) готовятся к холодной зиме, бизнес между Москвой и Нью-Дели процветает. А, согласно прогнозам, скоро дела пойдут еще лучше. В июле впервые товары из России были поставлены в Индию по суше».

Лидеры России, Индии и Китая.

Новый торговый путь из России через Среднюю Азию и Иран, решает сразу две проблемы: отпадают длительная транспортировка судами по Суэцкому каналу и опасность перед санкциями, например, отказ страховых компаний страховать российские грузы. Кроме того, недавно правительства наших стран нашли способ, как обойти доллар и напрямую обменивать рупии на рубли.

На фоне реального роста влияния России в Азии, расширении ее экономических и политических связей, попытки украинских чиновников рулить чужими странами выглядят все более дико и нелепо. Особенно, если вспомнить что киевские «учителя» до сих пор не способны разобраться со смертельно опасными болезнями в собственном государстве. И речь даже не о нацизме, который они замалчивают, а о банальной коррупции, проевшей все украинское общество. Не случайно, в карманах преступников оказывается даже оружие, поставляемое Западом. Шведский журналист и глава НКО Blue/Yellow Джонас Оман выпустил фильм американской компании CBS «Вооружая Украину», в котором доказывает: до фронта доходит лишь 30 процентов отправляемого Западом на Украину «железа».

Неадекватная агрессия, попытки навязывать свое мнение окружающим все чаще демонстрируют как украинские беженцы в Европе, так и киевские политики и дипломаты.

В этой ситуации хамоватые и нелепые заявления украинских политиков и дипломатов, их «гнилые» пиар-акции вызывают в других странах только раздражение и гнев.