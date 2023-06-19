Достигнуты договоренности с Ираном о развитии сотрудничества в сфере транспорта

17 июня т.г. состоялась встреча Министра транспорта Республики Узбекистан Ильхома Махкамова с Министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдодом Базрпошем. , обсудили аспекты, связанные с развитием транспортных коридоров, эффективное использование имеющихся возможностей в этом направлении, в ближайшее время согласовать соглашение, представленное узбеками, о снижении сборов, взимаемых Ираном с узбекских национальных перевозчиков в процессе автомобильных перевозок по на основе паритета, а также уравнять сборы налога на топливо с налогами других стран, о которых достигнута договоренность.

Также, в целях дальнейшего развития торговых отношений между нашими странами, резко увеличить объем грузоперевозок, создание логистического центра Иран-Узбекистан, кроме того, Чобахор и Бандар-Аббас договорились о строительстве терминалов и складов с участием узбекских бизнесменов на территории порта.