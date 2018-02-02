Доверенные лица Владимира Путина из Краснодарского края встретились с журналистами

Они 2 февраля прилетели из Москвы, где побывали на встрече с президентом. В доверенных лицах Владимира Путина сейчас около 500 человек. Пятеро из них — кубанцы.

Это люди, которые достигли успеха в своих профессиях: учителя, врачи, ученые, артисты, спортсмены и многие другие. На встрече в столице затрагивали самые разные темы.

«На эту встречу пришло много узнаваемых людей, много людей, которые занимаются политикой, хозяйством. То есть на этом съезде были представители всех отраслей», — рассказал заместитель гендиректора компании-поставщика природного газа на Кубани Алексей Ермаков.

Говорили о здравоохранении, сельском хозяйстве, внешней политике и образовании. К примеру, в 2025 году все регионы страны должны избавиться от вторых смен в школах.

«Каждый представлял свой регион, но все говорили об общих проблемах, ссылаясь на конкретные трудности в своем регионе, городе или на предприятии. Поэтому состоялся обмен мнениями», — отметил руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Я был в группе, которая рассматривала и обсуждала вопросы безопасности России и патриотического воспитания населения», — сообщил председатель Краснодарской краевой организации героев Виктор Маркелов.

Самые актуальные предложения по развитию отраслей войдут в будущую предвыборную кампанию.

О деятельности других кандидатов в редакцию информации не поступало.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Уже сейчас вы можете узнать номер и адрес своего избирательного участка. Вся информация находится на интернет-ресурсе Центризбиркома России. На его официальном сайте есть раздел «Найди свой избирательный участок». Достаточно указать свой домашний адрес, и в специальном окне появится местонахождение ближайшего избирательного участка. Также информацию можно получить по номеру телефона информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-707-2018.

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