Доход бюджета Краснодара увеличили на 83 млн рублей

На 59-м внеочередном заседании гордумы внесли изменения в параметры местного бюджета — доход увеличен за счет большего сбора налогов, сокращены расходы на обслуживание муниципального долга.

В работе заседания принял участие мэр Евгений Первышов.

«В 2017 году при поддержке администрации Краснодарского края, с помощью губернатора мы рассчитались с серьезной кредиторской задолженностью. Но остались банковские кредиты, и эти долговые обязательства продолжают давить на бюджет. Можно так сказать — у нас у всех есть дети, которым мы не должны оставлять долгов. А, значит, необходимо и дальше работать над снижением общей долговой нагрузки, делать это согласовано и планомерно», — сказал Первышов.

По словам директора департамента финансов Николая Лебедева, продолжается работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга. После перекредитования под более низкие проценты расходную часть бюджета сократили на 80 млн рублей. При этом с начала года в бюджет Краснодара поступило больше налогов, взимаемых за счет упрощенной системы налогообложения. В результате этого доходная часть городской казны выросла на 83 млн рублей.

Общий объем доходов местного бюджета на 2018 год составит 30 млрд 370 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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