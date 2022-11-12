Доходы и зарплаты россиян продолжат снижаться в 2023 году – эксперт

Экономист Никита Масленников: в конце года гражданам стоит ждать повышения тарифов на услуги ЖКХ, что подстегнет и инфляцию.

Россиян в будущем году ждет снижение средней заработной платы и общего уровня доходов – тенденция 2022 года продолжится и в 2023, сообщил URA.RU политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По словам эксперта, к концу года отставание от уровня 2013 года составит не менее, чем 10%.

«У нас по сравнению с 2013 годом было накоплено отставание по уровню реальных располагаемых доходов в 8%. По итогам этого года оно будет уже больше 10%», – подчеркнул Масленников.

По его словам, с июля по сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,4%, реальные денежные – на 2,4%. Реальные зарплаты за восемь месяцев обрушились на 1,5%, отметил эксперт. Он подчеркнул, что негативная динамика сохранится и в будущем году.

В связи с этим в конце года гражданам стоит ждать повышения тарифов на услуги ЖКХ, что подстегнет и инфляцию, отметил экономист.

При этом Масленников отметил, что, по данным статистики, не все так плохо: инфляция в годовом выражении немного выравнивается, но отрицательный тренд сохранится как минимум до 1 декабря.

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