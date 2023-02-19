Доходы Ирана от экспорта нефти выросли на 44 процента

Тегеран В марте-сентябре 2022 года она заработала 26 миллиардов долларов на продаже нефти в зарубежные страны. Об этом сообщил официальный представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хусейн, передает IRNA. По словам Хоссейни, важную роль в торговле нефтью Ирана играл Китай, доля которого в мировом ВВП составляет 15 процентов.

Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана заявил, что Тегеран и Пекин планируют совместные проекты в нефтяной сфере, добавил он. Подробностей он не раскрыл, поскольку в этом случае осуществлению некоторых контактов могут помешать американские санкции.

Накануне пресс-служба Международного энергетического агентства (МЭА) заявила, что в январе 2023 г. Физический объем экспорта нефти из России по сравнению с декабрем прошлого года увеличился на 400 тысяч баррелей в сутки и достиг 8,2 миллиона баррелей. Доходы от экспорта увеличились на 0,7 млрд долларов и достигли 13 млрд долларов.