Доходы консолидированного бюджета Кубани выросли на 17,1%

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Краснодарского края в период с января по май достигли 102,1 млрд рублей.

Налоги на прибыль принесли 57,4 млрд рублей, налоги на имущество — 18,8 млрд рублей. В качестве налога на товары, реализуемые на территории РФ, отчислено еще 9 млрд рублей.

По данным регионального министерства финансов, в целом исполнение доходной части консолидированного бюджета по данным на 1 июня составило 143 млрд рублей. Расходы на ту же дату исполнены на уровне 95 млрд рублей, сообщает РБК.

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