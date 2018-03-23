Дождь окрасил склоны горнолыжных курортов Красной Поляны в коричневый цвет

Практически по всему краю прошел грязный ливень. Видео успели снять в Краснодаре, Хадыженске, Горячем Ключе и других районах.

Капли рыжего цвета были хорошо видны на автомобилях и одежде прохожих. А склоны Красной Поляны полностью поменяли цвет с белого на светло-коричневый. Но отдыхающих это не остановило, они продолжают кататься. С чем связано такое необычное атмосферное явление, рассказали метеорологи.

«Цветные осадки связаны с тем, что у нас в атмосфере сейчас достаточное количество пыли. По нашим предположениям, это связано с песчаными бурями на севере Африки. Обычно к нам именно из этого региона приходят вот такие цветные дожди. Также по сообщениям других информационных агентств мы знаем, что наблюдались песчанные бури на островах Средиземного моря, данный факт подтверждает эту теорию», — пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Дожди в крае не прекратятся до 25 марта, прогнозируют синоптики. В северных районах возможен снег. Из-за шторма Керченская переправа работает по фактической погоде, порывы ветра там уже достигают 20 м/с, поэтому в сторону Крыма сейчас отправляться не стоит.

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