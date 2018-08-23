Дрейфовавшие пять дней в море супруги не поставили лодку на учет у пограничников

Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Спасенные в августе в море мужчина и женщина приобрели лодку в поселке Мысхако и в тот же день вышли на ней в море. При этом они не уведомили погранорганы и не поставили лодку на учет в ближайшем пограничном подразделении, дислоцированном на участке эксплуатация лодки. Позднее лодку ветром унесло далеко от берега. В море супруги провели более трех суток, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю

В 67 милях западнее Новороссийска проходящее в том районе греческое судно «Крити Рок» заметило дрейфующую в открытом море резиновую лодку. Иностранное судно подняло пострадавших на борт и вместе с ними прибыло в порт «Тамань». Там людей передали пограничникам для установления личностей.

Действуя в рамках российского законодательства, пограничники провели проверку и установили личности спасенных. Ими оказались 27-летний гражданин Республики Армения и 30-летняя россиянка. Просьб об оказании какой-либо помощи от молодых людей не поступало. После того, как личности пострадавших были установлены, они были переданы родственникам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супруги из Новороссийска провели пять дней на лодке в море без еды и воды. Молодые люди отправились на рыбалку на резиновой лодке в районе Мысхако. Через пять дней экипаж судна под греческим флагом «Крити Рок» спас терпящих бедствие людей. Капитана судна звали Христос Константинидис.

После этого они рассказали историю своего спасения с надувной лодки.

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