Дрейфовавшим в лодке по Черному морю супругам из Новороссийска может грозить штраф

Правоохранительные органы начали проводить проверку случая с двумя супругами, которые пять дней провели в море на лодке.

«Сейчас идет проверка: законным ли был выход в море, зарегистрировано ли было плавательное средство, законное ли было нахождение лиц в этих водах. В случае выявления административного правонарушения может грозить штраф», — цитирует источник правоохранительных органах ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», супруги из Новороссийска провели пять дней на лодке в море без еды и воды. Молодые люди отправились на рыбалку на резиновой лодке в районе Мысхако. Через пять дней экипаж судна под греческим флагом «Крити Рок» спас терпящих бедствие людей. Капитана судна звали Христос Константинидис.

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