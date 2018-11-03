ДТП с поездом в Тимашевском районе: число пострадавших выросло до четырех человек

Авария произошла 3 ноября в 4:10 около хутора Беднягина. Водитель КамАЗа на железнодорожном переезде не пропустил поезд и врезался в него.

В результате аварии в районную больницу доставили четверых человек: водителя грузовика, машиниста поезда и его помощника, а также одного пассажира поезда, сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий на своей странице в Instagram.

Были подготовлены пункты временного размещения для пассажиров состава Минск — Адлер, но они не потребовались. Вагоны отбуксировали на станцию Тимашевскую, к ним подцепили другой локомотив, и в 7:40 поезд продолжил движение в Адлер.

Автомобильное и железнодорожное движение в районе ЧП открыто.

О завершении аварийно-спасательных и аварийно-спасательных работ и восстановлении движения доложил замминистра МЧС России.

Прибытие поезда из Минска ожидается на станцию Адлер в 14:30 с задержкой от расписания 1 час 40 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на момент аварии в поезде из 17 вагонов находилось 650 человек, из них 188 детей.

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