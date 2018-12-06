ДТП с шестью погибшими на Кубани устроил 18-летний водитель

По предварительным данным, парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль скорой помощи.

Водителем ВАЗ-2114 оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также установлены личности двух его пассажиров: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу.

Сейчас на месте продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливаются личности всех погибших и обстоятельства ДТП.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате столкновения ВАЗ и скорой помощи, которое произошло 6 декабря в 6:00 в Усть-Лабинском районе, погибли шесть человек, четверых с травмами доставили в больницу.

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