ДТП в Краснодаре с предполагаемым участием Смолова попало на видео

На кадрах с уличных камер видеонаблюдения виден момент аварии на улице Ставропольской.

На большой скорости два автомобиля, словно соревнуясь друг с другом, несутся по дороге. Водитель BMW не справляется с управлением, машину выносит на встречную полосу. Иномарка закрутилась на дороге и снесла дорожное ограждение. В аварии никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель вышел из машины и покинул место ДТП. После этого иномарку забрал эвакуатор.

По данным СМИ, такой автомобиль в Краснодаре единственный, он принадлежит девушке футболиста Федора Смолова. Минимальная стоимость подобного BMW составляет около 9 млн рублей. В России всего 20 таких машин.

Кто действительно был за рулем автомобиля, достоверно неизвестно. Но, как уверяют очевидцы, из машины вышел именно Федор Смолов. В подробностях аварии предстоит разобраться сотрудникам полиции. Они уже начали проверку.

«Водитель BMW не справился с управлением и допустил наезд на секции дорожного ограждения. Устанавливаются обстоятельства ДТП и причиненный ущерб», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Администрация города намерена направить в адрес виновника аварии «досудебную претензию с требованием возместить нанесенный ущерб». Кроме того, водитель скрылся с места ДТП и не вызвал автоинспекторов. За это, по закону, ему грозит лишение водительских прав. В футбольном клубе «Краснодар» сообщили, что к ним не поступало никакой информации об аварии. Федор Смолов здоров.

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