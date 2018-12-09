Дуэт фигуристов Забияко — Энберт занял четвертое место в финале Гран-при

По итогам короткой и произвольной программ российская пара набрала 201,07 балла.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими в соревнованиях пар — 214,20 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Тарасова и Морозов выиграли два этапа в США и России, Наталья Забияко и Александр Энберт были лучшими в Финляндии и Японии.

Еще одни представители России — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — стали шестыми.

Победителями финала Гран-при стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие в общем 219,88 балла. Второй результат показали китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян — 216,90.

Финал Гран-при проходит в канадском Ванкувере, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Энберт и Забияко шли вторыми после исполнения короткой программы.

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