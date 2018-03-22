Дума Краснодара внесла изменения в Устав города

Изменения одобрили депутаты на 51-м заседании городской думы.

В работе заседания принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

Изменения касаются различных статей Устава и продиктованы изменениями в федеральном законодательстве.

Во-первых, в документ добавится такое понятие, как общественные обсуждения наряду с публичными слушаниями. Они будут проводиться по различным аспектам градостроительной деятельности.

Некоторые полномочия органов местного самоуправления из Устава исключены — они переданы на региональный уровень. Например, городская дума теперь не будет утверждать инвестиционные программы организаций, которые осуществляют холодное водоснабжение и водоотведение, а также организаций, которые занимаются сбором и утилизацией ТБО.

В соответствии с федеральным законом «О противодействии терроризму» закрепляются полномочия администрации Краснодара в области защиты населения и обеспечения правопорядка. К полномочиям органов местного самоуправления теперь отнесены вопросы разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и ликвидации последствий его проявлений, а также организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

Решение думы с проектом изменений в Устав города будут опубликованы в СМИ для обсуждения и внесения предложений горожанами. Затем их рассмотрит специальная комиссия. После все поступившие предложения обсудят на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник