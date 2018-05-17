Дума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении на пленарном заседании 22 мая.
Документ предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.
Эти меры не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производят в России и других странах.
Соответствующие решения также может принять президент на основании предложений Совета безопасности РФ. Если обстоятельства, из-за которых ввели контрсанкции, устраняются, правительство отменяет соответствующие меры воздействия.
Ко второму чтению из текста документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до шести.
Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами и организациями.
У правительства также останутся полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран, сообщает ТАСС.
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