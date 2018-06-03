Два игрока ФК «Краснодар» вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

РФС 3 июня обнародовал окончательный состав сборной России по футболу на предстоящий чемпионат мира.

В сборную вошли 23 футболиста. Среди них два игрока ФК «Краснодар» — нападающий Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский.

Также в национальную команду вошли вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург); защитники Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания); нападающие Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Окончательная заявка @TeamRussia из 23-х футболистов на Чемпионат мира-2018#вместемыкоманда @fifaworldcup_ru @FIFAWorldCup pic.twitter.com/pGOhV6sLCf

— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2018 г.

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