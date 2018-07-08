Два кубанских поселка на Кубани вошли в рейтинг самых недорогих и малоизвестных курортов

В пятерку малоизвестных и недорогих курортных поселков на море входят Межводное, Стерегущее, Черноморское в Крыму, а также Кучугуры и Дедеркой в Краснодарском крае.

Кучугуры ― это маленький поселок, расположенный в Темрюкском районе. Здесь много зелени и фруктовых деревьев, открытая бухта с чистой водой. Неглубокое Азовское море хорошо прогревается солнцем.

Село Дедеркой в Туапсинском районе не так известно, как другие места Черноморского побережья, и поэтому пользуется популярностью у любителей нешумного отдыха. Село славится отличной экологией, горным воздухом, галечными пляжами и очень чистым морем. Климат в поселке теплее и мягче, чем в районе Геленджика, но не такой влажный, как в Сочи, сообщает сервис Tvil.ru.

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